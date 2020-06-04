Sea of Thieves adlı korsan oyunu Steam'de satışa çıktı
Sea of Thieves, artık Steam'de de satışa çıktı. Meşhur korsan oyunu Sea of Thieves, bir süredir Windows Store'a bağlı bulunuyordu. // Onur Binay-posta.com.tr
04 Haziran 2020, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Sea of Thieves artık Windows Mağazası'na bağlı değil. Sürekli aldığı güncellemelerle oyun Microsoft Studios tarafından dağıtılıyordu ama artık Steam'de de mevcut. Oyunu Xbox için satın aldığınızda 257.50 TL ödemeniz gerekiyor. Ancak oyunun Steam fiyatı 61 TL olarak açıklandı. Bu da Windows Store fiyatının çok altında bir rakam. Sea of Thieves, denize açılmak ve savaşmaktan, keşfetme ve yağmalamaya kadar farklı korsan deneyimlerini sunuyor.
Sea of Thieves için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Q9450 (2,6 GHz) veya AMD Phenom II X6 (3,3 GHz)
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Sea of Thieves için önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 4690 (3,5 GHz) veya AMD FX-8150 (3,6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 380x
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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