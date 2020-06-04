Sea of ​​Thieves artık Windows Mağazası'na bağlı değil. Sürekli aldığı güncellemelerle oyun Microsoft Studios tarafından dağıtılıyordu ama artık Steam'de de mevcut. Oyunu Xbox için satın aldığınızda 257.50 TL ödemeniz gerekiyor. Ancak oyunun Steam fiyatı 61 TL olarak açıklandı. Bu da Windows Store fiyatının çok altında bir rakam. Sea of Thieves, denize açılmak ve savaşmaktan, keşfetme ve yağmalamaya kadar farklı korsan deneyimlerini sunuyor.

Sea of Thieves için minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Q9450 (2,6 GHz) veya AMD Phenom II X6 (3,3 GHz)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sea of Thieves için önerilen sistem gereksinimleri: