Seagate oyunculara özel SSD’si FireCuda 120’yi duyurdu

SSD’ler 3D TLC NAND flash memory teknolojisi ile üretildi. NVMe SSD’ye göre biraz yavaş kalsa da PCIe SSD’ler okuma ve yazma hızı olarak 3450/3200 MB/sn gibi değerlere ulaşabiliyor. FireCuda 120’nin okuma ve yazma hızı 560/540 MB/sn olarak paylaşıldı.

FireCuda 120 SSD'nin hızı önceki FireCuda SSD'lerden daha düşük olsa da, sağlanan hız geleneksel sabit sürücülerden hala 30 kat daha hızlı. Bu sürücünün sunduğu hızlar, çoklu görevler sırasında hızlı indirme ve kurulum izin veriyor. Önceki FireCuda SSD’nin PCIe M.2 bağlantısıyla kıyaslandığında, yeni FireCuda, 2,5 inçlik yapısıyla anakart yerine kasaya monte edilecek.

FireCuda 120 SSD'de toplam dört farklı model ve 500 GB ile 4 TB model arasında değişen dört farklı kapasite bulunuyor.

Seagate tarafndan sağlana SeaTools adlı yazılımla diskin sağlığını, performansını ve ürün yazılımını izleyebilirsiniz.

FireCuda SSD’nin 500 GB’lık modeli yurt dışında 104.99 dolar, 1 TB modelinin fiyatı 199.49 dolar, 2 TB modelin fiyatı 388.49 dolar ve en büyük kapasiteli model olan 4 TB modelin fiyatı ise 650.99 dolar.



