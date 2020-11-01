Sean Connery hayatını kaybetti!
Dünyanın en sevilen ve ilk ‘Bond’u İskoç oyuncu Sean Connery, dün 90 yaşında Bahamalar’da hayata veda etti.
01 Kasım 2020, Pazar 08:22 Son Güncelleme:
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Ailesi, Connery’nin uykusunda öldüğünü açıkladı. Connery, 1962’de canlandırdığı ‘007’ lakaplı ajan ‘James Bond’ karakteri ile sinema tarihine ölümsüz bir karakter kazandırmıştı. Gördüğü ilgi üzerine ‘Ajan Bond’ karakterini 7 kez oynamıştı. Polisiye filmlerde yeni bir dönem açmış, bir polisiye karakterini giyim, otomobil zevkinden aşklarına kadar ikonik hale getirmişti.
52 yıllık serüven
James Bond, onun sayesinde sinema tarihinin en fazla filmi yapılan (25 film) karakteri oldu. Öyle ki bugün hâlâ onun filmlerde kullandığı kostümleri, otomobilleri müzayedelerin en pahalı eserleri oluyor. 1954’te başlayan oyunculuk kariyerini 52 yıl aralıksız sürdüren Connery, iki kez evlenmiş, bir oğlu olmuştu.
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