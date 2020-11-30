Efsanevi aktör Sean Connery, 31 Ekim'de 90 yaşında hayata veda etmişti. İkonik 'James Bond' karakterini beyazperdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.

Ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporuna göre, uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni zatürre, kalp yetmezliği ve ileri yaş olarak kayda geçti. Connery'nin özellikle zatürreye bağlı solunum yetmezliğinden ve inme riskinin artmasına, kalp yetmezliğine ve diğer komplikasyonlara neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü bildirildi.

Connery'nin eşi Micheline Roquebrune ve oğulları Jason ile Stephane, ünlü aktörün Bahamalar'daki evinde ölümünün ardından, "Ailesi yanındayken uykusunda huzur içinde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

Sean Connery kimdir?

Sir Thomas Sean Connery, 25 Ağustos 1930 tarihinde, Edinburg, İskoçya'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu.

Connery'nin rol aldığı bahsedeğer ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu.

1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 yılları arasında James Bond'u canlandırmıştı.

Yedi kez James Bond karakterini canlandıran Connery, birçok oylamada, 007'yi oynayan en iyi aktör olarak değerlendirilmişti. Sean Connery, oyunculuk kariyerine 37 ödül ve 29 adaylık sığdırdı.

Sean Connery, 2003'te kadrosunda yer aldığı 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almamıştı.











