Magazin Sean Connery'nin ölüm nedeni belli oldu

Sean Connery'nin ölüm nedeni belli oldu

Magazin

Sean Connery'nin ölüm nedeni belli oldu

İlk 'James Bond' olarak sinema tarihine geçen Oscar'lı usta aktör Sean Connery, ekim ayının son günü hayatını kaybetmişti. Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Efsanevi aktör Sean Connery, 31 Ekim'de 90 yaşında hayata veda etmişti. İkonik 'James Bond' karakterini beyazperdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ölüm nedeni belli oldu

Otopsi raporuna göre, uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni zatürre, kalp yetmezliği ve ileri yaş olarak kayda geçti. Connery'nin özellikle zatürreye bağlı solunum yetmezliğinden ve inme riskinin artmasına, kalp yetmezliğine ve diğer komplikasyonlara neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü bildirildi.

Connery'nin eşi Micheline Roquebrune ve oğulları Jason ile Stephane, ünlü aktörün Bahamalar'daki evinde ölümünün ardından, "Ailesi yanındayken uykusunda huzur içinde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

Sean Connery kimdir?

Sir Thomas Sean Connery, 25 Ağustos 1930 tarihinde, Edinburg, İskoçya'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu.

Connery'nin rol aldığı bahsedeğer ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu.

1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 yılları arasında James Bond'u canlandırmıştı.

Yedi kez James Bond karakterini canlandıran Connery, birçok oylamada, 007'yi oynayan en iyi aktör olarak değerlendirilmişti. Sean Connery, oyunculuk kariyerine 37 ödül ve 29 adaylık sığdırdı.

Sean Connery, 2003'te kadrosunda yer aldığı 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almamıştı.


İlgili Haberler
Eski ‘Bond kızı’ Claudine Auger hayatını kaybetti



;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öykü Karayel ile Can Bonomo'dan yeni poz!