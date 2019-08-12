Hollywood'un ünlü yönetmen ve oyuncularından Sean Penn, geçen sene İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yapmak için geçen aylarda Türkiye'ye gelmişti.

NİŞANLIDAN RET CEVABI

Ekibiyle konsolosluk önünde çekim yapan oyuncu, İstanbul'dan ayrılırken yakında yeniden geleceğini ve bir an önce belgeselin startını vereceğini söylemişti.

Ancak olayla ilgili görüşmek istediği Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den ret yanıtı alan Penn, yeterli bilgi ve belgeye de ulaşamayınca belgesel projesini rafa kaldırdı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldü. (Hürriyet)