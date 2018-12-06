Sean Penn ile Selçuk Yöntem bir araya geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlamak için İstanbul'a gelen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, dün akşam bir grup arkadaşıyla yemek yedi

06 Aralık 2018, Perşembe 08:56 Son Güncelleme:
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Sean Penn ile Selçuk Yöntem bir araya geldi

Mekanda Sean Penn ile karşılaşan oyuncu Selçuk Yöntem, ünlü yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI'

Bu kareyi sosyal medya hesabından paylayan Selçuk Yöntem, altına "Sean Penn çok beğendiğim, hayran olduğum bir aktör. Sevgili Barış Tansever tanıştırdı. Çok güzel bir anı oldu benim için" notunu düştü.

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