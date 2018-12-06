Sean Penn ile Selçuk Yöntem bir araya geldi

Mekanda Sean Penn ile karşılaşan oyuncu Selçuk Yöntem, ünlü yıldız ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI'

Bu kareyi sosyal medya hesabından paylayan Selçuk Yöntem, altına "Sean Penn çok beğendiğim, hayran olduğum bir aktör. Sevgili Barış Tansever tanıştırdı. Çok güzel bir anı oldu benim için" notunu düştü.