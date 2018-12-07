Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Sean Penn, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü

07 Aralık 2018, Cuma 15:03
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Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkan TK-077 sayılı İstanbul-Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi. 

DHA


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