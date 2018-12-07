Sean Penn Türkiye'den ayrıldı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Sean Penn, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine döndü
Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkan TK-077 sayılı İstanbul-Miami uçağıyla giden ünlü aktör, basın mensuplarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.
Pasaport sonrasında uçağın körüğüne kadar elektrikli golf aracılığıyla bırakılan Sean Penn, güvenlik kontrollerinin ardından uçağına bindi.
DHA