Futbol Sebastian Coltescu için flaş karar!

Sebastian Coltescu için flaş karar!

Futbol

Sebastian Coltescu için flaş karar!

UEFA, PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini ve rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

08 Mart 2021, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
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UEFA, PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini ve rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. 

UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini duyurdu.

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