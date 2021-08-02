Diğer Sporlar Sebastian Vettel, Macaristan'da diskalifiye edildi

Sebastian Vettel, Macaristan'da diskalifiye edildi

Diğer Sporlar

Sebastian Vettel, Macaristan'da diskalifiye edildi

F1 Macaristan Grand Prix'sini 2. bitiren Sebastian Vettel, yarış sonunda aracında yeterince yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi ve derecesini kaybetti.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 01:43 Son Güncelleme:
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Dünya Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamada, yarış sonunda aracında numune alınması için yeterli miktarda yakıt olmaması nedeniyle Vettel'in diskalifiye edildiği kaydedildi.

FIA kurallarına göre, her yarıştan sonra otomobillerden bir litre yakıt numune olarak alınıyor. Vettel'in aracından yarış sonrasında 0,3 litre numune alınabildiği belirtildi.

Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükseldi.

İlk turdaki kazanın damga vurduğu yarışta Alpine'in 24 yaşındaki Fransız pilotu Ocon, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etmişti.

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