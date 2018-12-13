Sebastien Loeb ralli parkurlarına dönüyor
Fransız pilot Sebastien Loeb, 2013 sezonu sonunda bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönüyor
Hyundai takımından yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Loeb ile 2019 ve 2020 WRC sezonları için sözleşme imzalandı. 2019'da 6 yarışa katılacak sürücü, 24-27 Ocak tarihlerindeki sezonun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'nde direksiyon başına geçecek.
Kazandığı 9 şampiyonluk ve 79 yarışla iki alanda da rekoru elinde bulunduran Loeb, WRC kariyerini noktaladığı 2013 sezonundan sonra 4 ralliye katılmış ve 2018 İspanya Rallisi'nde zafere ulaşmıştı.
AA