Türkiye Şebeke arızası için gittiler ölümden döndüler! Çığ faciaya neden oluyordu

Şebeke arızası için gittiler ölümden döndüler! Çığ faciaya neden oluyordu

Türkiye

Şebeke arızası için gittiler ölümden döndüler! Çığ faciaya neden oluyordu

Hakkari Yüksekova'da Adaklı köyüne su şebekesi arızasını onarmak için başka köyden giden 3 kişinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 3 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

14 Ocak 2022, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar gitti. Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü. İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu. Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık" dedi.

 Yaşar KAPLAN / DHA


İlgili Haberler
Kar yağıyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...Bazı illerde okullar tatil edildi!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Haziranın kaçı
Rauf Tamer
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı