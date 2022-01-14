Olay, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar gitti. Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü. İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu. Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık" dedi.

Yaşar KAPLAN / DHA







