Türkiye Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanı

Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanı

Türkiye

Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanı

Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacağını duyurdu.

25 Ocak 2022, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 05/10/2012 tarihli ve 2012/07 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan değişiklikleriyle “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgeler doğrultusunda 2 (İki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında personel istihdam edilecektir.

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