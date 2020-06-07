Ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red’in sosyal medyadaki tanıtım yüzleri olacak. Ünlü oyuncular, Instagram üzerinden #SınırYok Challenge hashtag’i ile düzenlenecek tanıtım kampanyasında, story’ler ve post’lar yoluyla birbirlerine meydan okuyarak Red müşterilerine sınırsız sunulan WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi popüler uygulamalara dikkat çekecek. Özel hayatlarında da sıkı birer sosyal medya kullanıcısı olan Bozoklu ve Aral, birbirlerine sürpriz görevler vererek takipçilerine heyecanlı ve eğlenceli bir kapışmanın tanıkları olma fırsatı sunacak.

Şebnem Bozoklu, “Korona döneminde hepimiz evde kaldığımız için sosyal medyada hem arkadaşlarımızın içeriklerini takip ediyoruz, hem de kendi içeriklerimizi paylaşıyoruz. Gördüklerimizi, duyduklarımızı WhatsApp üzerinden birbirimize anlatıyoruz. Red’in sınırsız uygulamaları tam bize göre” derken, Meriç Aral da “Bizim için güzel bir fırsat oldu. Yakın arkadaşlarız ve sürekli iletişim halindeyiz. Önümüzdeki günlerde Instagram hesaplarımızda eğlence garantili hikâyeler göreceğinizi söyleyebilirim” diye konuştu.



