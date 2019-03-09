Şebnem Bozoklu, bu yıl ikincisi düzenlenen ve geçmişten günümüze televizyon dizilerinin konuşulduğu Jam Session etkinliğine konuk oldu. Moderatörlüğünü Melikşah Altuntaş’ın üstlendiği söyleşide oyuncu, 90’ların fenomen dizisi 'Bizimkiler'de Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık’la komik bir anısını paylaştı.

Şebnem Bozoklu, 12-13 yaşlarında Atılay Uluışık’la ilk kez Antalya’daki TRT kampında karşılaştığını söyledi:

'HEYECANDAN REDDETTİM'

“Ali karakterinin en popüler olduğu, benim yaşımdaki kızların ona âşık olduğu dönemlerdi. Antalya’daki bizim de olduğumuz TRT kampına bir bomba düştü: Ali geldi. Kamptaki kızlarla ona bir daha âşık olduk!”

Heyecandan Atılay Uluışık’ın arkadaşlık teklifini reddettiğini itiraf eden Şebnem Bozoklu, “Ali bana doğru yürüdü ve önümde durdu. ‘Bir kola içelim mi’ dedi. Hayatımda daha iyi bir şey duyma şansım yoktu! Kolayı da çok sevmeme rağmen heyecandan ‘Hiç sevmem’ dedim. Beni mi takacak, ‘Tamam’ dedi gitti. Yıllar sonra karşılaştık, olayı anlattım. Hatırlamadı. İnsan der ki Şebnem seni hiç unutmadım.”

BURAK KUT MAHALLEDE

Şebnem Bozoklu söyleşide Burak Kut’la ilgili olan bir anısını da anlattı:

“Burak Kut’un büyük çıkış yaptığı zamanlardı. Yan apartmanımda oturan Didem Uzel’le sevgiliydi. Burak Kut sürekli mahalleye gelip arabasını benim camımın altındaki otoparka park ederdi. Arkadaşımla ne zaman seslensek bizden kaçıyordu.”