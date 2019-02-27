Şebnem Özinal boşanmaktan vazgeçti

Şebnem Özinal, eşinin kıskançlığı nedeniyle oyunculuk mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirtip soluğu mahkemede almıştı. Oyuncu, 13 yıllık eşinden 12 yaşındaki kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin TL nafaka ve 650 bin lira tazminat talep etmişti. Şebnem Özinal ile işletmeci eşi Şefik Öztek, evliliklerindeki krizi çözdü.

'HER ŞEY TATLIYA BAĞLANDI'

Önceki gün Etiler Akmerkez'de objektife yansıyan Şebnem Özinal, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, boşanma davasıyla ilgili sorular karşısında ise şunları söyledi: "O konu kapandı. Sorunları hallettik. Her şey tatlıya bağlandı." (Takvim)



