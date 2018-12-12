Şebnem Schaefer: Eski nişanlım ölümle tehdit ediyor

Şebnem Schaefer, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek eski nişanlısı Murat Kadıoğlu’ndan şikayetçi oldu. Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre, ünlü manken ‘Murat’tan ayrıldım ama peşimi bırakmadı. Almanya’ya gittim. ‘Beni arama artık’ dediğimde de tehditleri başladı” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Murat Kadıoğlu’nun kendisine farklı numaralardan ulaştığını söyleyen Şebnem Schaefer, “Almanya’dayken bana ‘Hazır ol, sonun geldi' şeklinde mesajlar atmaya başladı” dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

DÖRT YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinde Şebnem Schaefer’a mesaj attığını kabul eden Murat Kadıoğlu’nun dört yıla kadar hapsi isteniyor.