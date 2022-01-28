Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde geçen 27 Ekim’de Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Şirin’in annesi Pervin Tokat, olay günü gürültü ihbarına giden 2 polis hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Şebnem Şirin’in cesedinin bulunmasından yaklaşık 2 saat önce 112 Acil Yardım hattına gürültü ihbarı yapıldığı, ihbar üzerine aparta gelen polislerin gerekli araştırmayı yapmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Şikayet üzerine, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara giden 2 polis hakkında ’görevde ihmal’ suçundan soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, polislerin olay günü gürültü ihbarı üzerine 10 dakikada olay yerine ulaştığı, ihbarı yapan kişinin yanlış adres vermesine rağmen polislerin doğru adresi bulduğu belirlendi.

Öte yandan, gürültü ihbarında bulunan kişinin gürültünün nereden geldiğini bilmediğini söylemesine rağmen, polislerin Şebnem Şirin ve Furkan Zıbıncı’nın bulunduğu apartta dinleme yapmasına rağmen olumsuz bir olayla karşılaşmadıkları ya da ses duymadıkları, görevlerinin gereğini yaptıkları belirlendi. Savcılık, iki polisin ihmal veya gecikme göstermediği kanaatine vararak, polisler hakkında takipsizlik kararı verdi.

DHA