Şebnem Şirin, Denizli’de yaşıyordu ve genç yaşında sevdiği adam tarafından hayattan koparıldı. Haberin ardından olay kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, ‘Şebnem Şirin kimdir?’ ‘Şebnem şirin kaç yaşındaydı ve neden öldürüldü? Katili kim?’ araştırmaları da yoğunluk kazandı…

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin bir cinayete kurban gitti. Genç kadının ünlü Pamukkale Şarapları'nın sahibi Fevzi Tokat'ın torunu olduğu biliniyor

ŞEBNEM ŞİRİN KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Vahşi bir cinayete kurban giden Şebnem Şirin 25 yaşındaydı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı F.Z. arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfaktan bıçak alan F.Z. Şebnem Şirin’in boğazını keserek ölümüne neden oldu. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis olay sonrası kaçan F.Z.'yı yakalamak için çalışma başlattı. F.Z.'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen F.Z.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı F.Z. tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası F.Z.'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi.

Elinden hafif şekilde yaralanan F.Z.'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan F.Z.'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.