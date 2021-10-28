Türkiye Şebnem Şirin'in teyzesinden duygusal paylaşım: Çok üzgünüm, yazacak gücüm yok..

Şebnem Şirin'in teyzesinden duygusal paylaşım: Çok üzgünüm, yazacak gücüm yok..

Türkiye

Şebnem Şirin'in teyzesinden duygusal paylaşım: Çok üzgünüm, yazacak gücüm yok..

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat'ın yeğeni için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar yürek dağladı.

28 Ekim 2021, Perşembe 21:54 Son Güncelleme:
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Tokat, olay günü Şebnem Şirin etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ah Şebnemimiz ah… Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı. Çok üzgünüm, yazacak gücüm yok. Gencecik Şebnem, gözü dönmüş canavar tarafından katledildi" ifadelerini kullandı.  

'KIZ KARDEŞLERİM, NE OLUR SON KONUŞMAYA GİTMEYİN NE OLUR'

Yeğenini toprağa verdikten sonra bir paylaşım daha yapan Selda Tokat, "Kız kardeşlerim ne olur son bir konuşmaya gitmeyin ne olur. Acımayın, kim size takıntılıysa uzak durun. Bizim ciğerimiz yandı. Başka Şebnemler olmasın. Bu ülke bizi koruyamayanların ülkesi… Kendinizi, kızınızı, kız kardeşinizi koruyun. Acımızı paylaştınız, hepiniz sağ olun" dedi.

Acılı teyze Selda Tokat'ın duygu yüklü paylaşımları çok sayıda etkileşim aldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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