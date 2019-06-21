Sebze meyve fiyatları sevindirdi

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi olan Antalya'nın semt pazarlarında düşen fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı öncesinde fiyatların yüksek olmasından dolayı tezgâhlara yaklaşılmazken bugün semt pazarlarındaki fiyatlar vatandaşa bayram ettirdi. Tezgâhlarda domates 1- 1,50 TL aralığında satılırken, biber 3 TL, patlıcan 2-3 TL, kabak 2-3 TL ve salatalık 2 TL'ye alıcı buluyor.

Üretim fazlalığı nedeniyle düşen fiyatlar tüketiciyi sevindirirken üreticiyi ise endişelendirdi. Sebze meyve halinden bir kamyonet karpuzu 250 TL'ye satın aldıklarını ancak kilogramını 1 liranın altında sattıklarını ifade eden esnaf fiyatların dibe vurduğunu söyledi. Karpuza göre daha yüksek fiyatlı satılan kavunun tanesi ise 2- 2,50 TL arasında satılıyor. 30 yıldır pazarcılık yapan Süleyman Küçük ise kavunun fiyatının çok ucuz olduğunu ürünlerin tarlada kaldığını ifade etti. Küçük, üretime göre fiyatların normal olduğunu söyledi.

Semt pazarlarında 10 yılı aşkın süredir pazarcılık yapan Zaman Ağırman ise fiyatların dibe vurduğunu karpuzun kilogram fiyatının çok düştüğünü belirtti ve "Tanesi 5 TL'ye 15 kilogramlık karpuz satıyorum. Normalde imkânsız. Halde 4 ton karpuzun yüklü olduğu kamyonet 250 TL'ye alınıyor" dedi.

Domates satışı yapan Servet Uzun ise domates fiyatından herkesin memnun olduğunu söyledi. Uzun, kışın çeri domatesin halde 6, pazarda 8 TL'ye satıldığını, şimdi halde 0,80 TL pazarda ise 1.50 TL'ye alıcı bulduğunu ifade etti.

'TARIM SEKTÖRÜNDEKİ HERKES DERBEDER HALDE'

Antalya Yaş Meyve Ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan da pazar ve hal fiyatlarını değerlendirdi. Fiyatların bu kadar düşük olmasının tüketici adına sevindirici olduğunu, ancak üretici ve esnaf adına iyi olmadığını kaydeden Akcan, Kışın ürün yoktu fiyatlar afakiydi. Tüketici de haklı. Biz bunu üretmeye ve tüketiciye sunmaya mecburuz. Üretici para kazanma umuduyla ekti ama fazla olunca dipte kaldı fiyatlar. Domatesin üretim maliyeti 1,50 TL ama satışı 0,80 TL. Karpuz, kavun ve domatesin fiyatı da dipte" diye konuştu. (DHA)