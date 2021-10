Sebze ve meyvede besin kaybını nasıl önleriz?

Örneğin; 100 gram yeşil biber 100 mg, 100 gram karnabahar 80 mg C vitamini içerir. 100 gram portakalın ortalama 60 mg C vitamini içerdiğini hesaba katarsak, sebzelerin de C vitamini kaynağı olabileceğini görürüz ve bu C vitamininden de özellikle çocuklarımız en iyi şekilde faydalansın isteriz. (Elbette ki uygun koşullarda hazırlanıp tüketildiğinde) Peki “besin değerinin korunması” için neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz?

1-Hazırlama: Sebzeler pişirileceği, meyveler yenileceği zaman ayıklanmalı ve kesilmelidir. Önceden keser ve bekletirseniz C vitamini kaybına sebep olur.

2-Pişirme: Pişirme süresi arttıkça veya sebzenin pişirildiği su atılırsa besin kaybı artar. Suda çözünen vitaminler pişirilme suyuna geçer. Bu sebeple sebze gereğinden fazla suyla pişirilmemelidir.

3-Pişirme sonrası: Piştikten sonra bekleme süresi uzadıkça besin değeri kaybı artmış olur. Uygun sıcaklıkta bekletilmeleri önemlidir

