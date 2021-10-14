Sebze ve meyvede besin kaybını nasıl önleriz?
Sebze ve meyvelerin vitamin ve mineral deposu olduklarını çoğu ebeveyn bilir, hatta kimi zaman çocuğu üç lokma fazla sebze yesin diye ne uğraşlar verir değil mi? Fakat aynı zamanda “besin kaybı” dediğimiz bir gerçek de mevcut. Diyestisyen Burcu Akgül Şen konu hakkında bilgiler verdi.
14 Ekim 2021, Perşembe 14:51 Son Güncelleme:
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Örneğin; 100 gram yeşil biber 100 mg, 100 gram karnabahar 80 mg C vitamini içerir. 100 gram portakalın ortalama 60 mg C vitamini içerdiğini hesaba katarsak, sebzelerin de C vitamini kaynağı olabileceğini görürüz ve bu C vitamininden de özellikle çocuklarımız en iyi şekilde faydalansın isteriz. (Elbette ki uygun koşullarda hazırlanıp tüketildiğinde) Peki “besin değerinin korunması” için neler yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz?
1-Hazırlama: Sebzeler pişirileceği, meyveler yenileceği zaman ayıklanmalı ve kesilmelidir. Önceden keser ve bekletirseniz C vitamini kaybına sebep olur.
2-Pişirme: Pişirme süresi arttıkça veya sebzenin pişirildiği su atılırsa besin kaybı artar. Suda çözünen vitaminler pişirilme suyuna geçer. Bu sebeple sebze gereğinden fazla suyla pişirilmemelidir.
3-Pişirme sonrası: Piştikten sonra bekleme süresi uzadıkça besin değeri kaybı artmış olur. Uygun sıcaklıkta bekletilmeleri önemlidir