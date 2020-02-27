Sebzeli bulgur pilavı tarifi: Sebzeli bulgur pilavı nasıl yapılır?

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Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

3 biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kapya biber

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.



