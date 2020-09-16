Sağlıklı ve lezzetli bir öğün için: Sebzeli güveç tarifi

Akşam yemeğinizi sebzeli güveç tarifi ile taçlandırın. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli güveç tarifi arıyor ya da sebzeli güveç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli güveç tarifinin püf noktaları için "Sebzeli güveç tarifi, sebzeli güveç nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sebzeli güveç tarifi

Sebzeli güveç malzemeleri

2 adet patlıcan

2 adet patates

500 gram taze fasulye

2 adet orta boy soğan

3 adet sivri biber

1 baş sarımsak

2 adet domates

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Sebzeli güveç yapılışı

Patlıcanları alacalı soyun ve iri iri küpler halinde doğrayın, patatesleri patlıcanlardan biraz daha küçük küpler halinde doğrayın. Güvece sırasıyla soğan, patlıcan, patates, fasulye, biber, sarımsakların yarısını ekleyin tuz ve karabiber de serpin. Ardından aynı sırayla geri kalan sebzeleri ilave edin ve yine tuz ve karabiber ekleyin. Salçaları suda açın, domateslerle karıştırın ve güvecin üzerine dökün. Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tereyağını küçük küpler şeklinde en üste yerleştirip ateşe alın. 35-45 dakika orta ateşte pişirin.



