Yemek Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Sebzeli kiş tarifi

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Sebzeli kiş tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Sebzeli kiş tarifi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sebzeli kiş tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise sebzeli kiş nasıl yapılır merak ediyor. Sebzeli kiş tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Mart 2021, Çarşamba 13:36 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz ve içerisinde birçok sebzenin olduğu lezzetli bir kiş yapmak istiyorsanız sebzeli kiş tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli kiş tarifi arıyor ya da sebzeli kiş nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli kiş tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SEBZELİ KİŞ TARİFİ

Sebzeli kiş malzemeleri

Hamuru için

  • 250 gram un
  • 150 gram tereyağı
  • 50 ml su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yumurtanın sarısı

İç harcı için

  • 300 gram kabak
  • 3~4 dal ıspanak
  • 3 dal pırasa
  • 1 soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı beyaz peynir
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sosu için

  • 250 ml krema
  • 1 yumurtanın sarısı
  • Tuz
  • Beyaz biber
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

Sebzeli kiş yapılışı

Hamuru için un ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını tuzla birlikte karıştırın. Yumurta sarılarını ve suyu ekleyin. Sert bir hamur olacak şekilde yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında en az iki saat bekletin. Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırıp bir merdane yardımıyla ince açın. Hamurları yağlayıp hafif unladığınız tart kalıplarına kenarlarından bastırarak yerleştirin. Hamurların üzerine çok az daha un serpin ve tekrar buzdolabına alın. İç harcı için tüm sebzeleri ince doğrayıp tereyağında hafif soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Ilınan sebzeleri dinlen tart hamurlarının üzerine yayın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp sebzelerin üzerine dökün. Rendelenmiş beyaz peynir serpin ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak ya da ılık servis yapın.

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