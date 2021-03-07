Sebzeli kiş tarifi: Sebzeli kiş nasıl yapılır?
Posta Gazetesi yazarı Mehmet Yalçınkaya'nın bu hafta köşesine konuk ettiği Aslı Sağ Aktay'dan enfes sebzeli kiş tarifi.
07 Mart 2021, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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Sebzeli kiş malzemeleri
Kiş hamuru:
- Bir çay bardağı un
- 1 yumurta
- Bir çorba kaşığı süt
- Üç yemek kaşığı soğuk tereyağı
- Kars gravyer peyniri (üzeri için)
- Tuz
İç harcı:
- 1 soğan
- 1 kapya biberi
- 1 çarliston biberi
- 1/3 demet maydanoz
- 1 havuç
- 1 sap pırasa
- 2 adet mantar
- 1 diş sarımsak
- 25 gram Kars gravyer peyniri
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Kiş Hamuru:
Soğuk tereyağı ve unu rondodan geçirelim. Bir kaba alalım, diğer malzemeleri ekleyip yoğuralım. Kıvamını alan hamuru streç film ile sarıp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirelim.
İç Harç:
Tüm sebzeleri ince ince doğrayalım. Bir tavaya zeytinyağını gezdirelim ve sırasıyla; soğan, sarımsak, havuç, biberler, mantar, pırasa, domates ve maydanozu ekleyelim. Sebzeler hafif diri kalıncaya dek tavada soteleyelim. Kars gravyer peynirini içerisine rendeleyelim. Baharatlarını ekleyelim, karıştırıp kenara alalım.
Merdane yardımıyla dinlenen hamuru orta kalınlıkta açalım. Hamuru tart kalıbına yerleştirelim. İçine ağırlık yapması için nohut ekleyip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika boyunca ön pişirme yapalım. Süre sonunda pişen kiş hamurunun üstünden nohutları alıp hazırlanan iç harcımızı ilave edelim. Üzerine Kars gravyer peynirini rendeleyip fırına atalım, üzeri kızarana dek pişirelim.