Ebeveynler genelde sebze yemeklerini çocuklara yedirmekte zorlanırlar. Çocuklarınıza hem köfte yedirebileceğiniz hemde yemediği sebzeleri tüketmesini sağlayabileceğiniz çok güzel bir tarifimiz var. Eğer "sebzeli köfte tarifi, sebzeli köfte nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Sebzeli köfte tarifi

Sebzeli köfte malzemeleri

- 1 patates

- 1 pırasa

- 2 havuç

- Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

- Yarım su bardağı mısır

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

- 3 - 4 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sebzeli köfte kızartmak için:

- Ayçiçek yağı

- Tuz

- Karabiber

Sebzeli köfte sosu için:

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı domates püresi

- 1 çay bardağı krema

- 1 - 2 tatlı kaşığı acı sos

- Tuz

- Karabiber

Sebzeli köfte yapılışı

Tavaya zeytinyağı ekleyip kızdırın. İnce ince doğranan pırasayı ekleyin ve soteleyin. Pırasa hafif yumuşamaya başlayınca rendelenen havucu ve patatesi ekleyin (patatesi rendeleyince suyunu süzün). Patates ve havuç sotelenince diğer sebzeleri de ekleyin. Ocaktan alın. Derin bir kaseye malzemeyi alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine 1 yumurta, kaşar peyniri, unu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavada yağı ısıtın. Köfte harcından yemek kaşığı dolusu alıp tavaya aktarın. Köftelerin her iki tarafını da kızartın. Servis tabağına alın. Diğer yanda sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Domates püresini ekleyip 1 dakika pişirin. Kremayı ekleyip karıştırın. 2 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Köftelerin üzerine acı sos gezdirip servis yapın.

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