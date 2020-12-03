Birçok yemeğin yanın yakışan sebzeli kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise sebzeli kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik sebzeli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...

Sebzeli kroket tarifi

Sebzeli kroket malzemeleri

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet pırasa (beyaz kısmı)

1 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı kaşar

Sosis veya salam ( isteğe bağlı)

Tuz

Kızartmak için;

Mısır unu

Yumurta

Sıvı yağ

Sebzeli kroket yapılışı

Kabak, havuç ve patatesi rendeleyin. Pırasayı ince ince doğrayın. Üzerine çok az su koyup haşlayın. Kaşarı rendeleyin. Sosis veya salam eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin. Haşlanmış sebzelerin suyunu süzün. Tüm malzemeleri karıştırın. Yaklaşık yarım saat dolapta bekletin. Yumurtayı çırpın. Bekletilen hamura elinizle şekil verin. Önce yumurtaya sonra mısır ununa bulayarak kızartın. Sebzeleriniz orta büyüklükteyse un miktarını daha az koyabilirsiniz. Harç ilk önce yumuşak oluyor, mısır ununa bulayınca biraz daha kıvamlı oluyor. Kızartınca kıtır kıtır oluyor.



