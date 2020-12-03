Sebzeli kroket nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 sebzeli kroket tarifi, malzemeleri, püf noktaları
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yapılan sebzeli kroket tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İki takım en lezzetli sebzeli kroketi yapmak için birbiriyle kıyasıya mücadele verirken MasterChef 2020 izleyicileri 'sebzeli kroket nasıl yapılır' merak ederek tarifi araştırdı. Püf noktaları ile pratik sebzeli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
03 Aralık 2020, Perşembe 22:24 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğin yanın yakışan sebzeli kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise sebzeli kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik sebzeli kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
Sebzeli kroket tarifi
Sebzeli kroket malzemeleri
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 2 adet pırasa (beyaz kısmı)
- 1 yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı kaşar
- Sosis veya salam ( isteğe bağlı)
- Tuz
Kızartmak için;
- Mısır unu
- Yumurta
- Sıvı yağ
Sebzeli kroket yapılışı
Kabak, havuç ve patatesi rendeleyin. Pırasayı ince ince doğrayın. Üzerine çok az su koyup haşlayın. Kaşarı rendeleyin. Sosis veya salam eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin. Haşlanmış sebzelerin suyunu süzün. Tüm malzemeleri karıştırın. Yaklaşık yarım saat dolapta bekletin. Yumurtayı çırpın. Bekletilen hamura elinizle şekil verin. Önce yumurtaya sonra mısır ununa bulayarak kızartın. Sebzeleriniz orta büyüklükteyse un miktarını daha az koyabilirsiniz. Harç ilk önce yumuşak oluyor, mısır ununa bulayınca biraz daha kıvamlı oluyor. Kızartınca kıtır kıtır oluyor.