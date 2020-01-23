Sebzeli makarna tarifi: Sebzeli makarna nasıl yapılır?
Karbonhidrat bakımından oldukça zengin olan sebzeli makarna tarifi aynı zamanda oldukça lezzetli bir öğün. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz sebzeli makarna tarifini, sevdiklerinize şık sunumlar eşliğinde ikram edebilirsiniz. Sebzeli makarna tarifi arıyor yada sebzeli makarna nasıl yapılır merak ediyorsanız "sebzeli makarna tarifi, sebzeli makarna nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Makarnanın her çeşidini oldukça seven bir toplumuz. Sebzeli makarna da makarnanın bir çeşidi olup lezzetine doyum olmuyor. Yapımı oldukça kolay olan sebzeli makarna tarifi sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ve şık sunumlar ile servis edebileceğiniz bir yemek. Sebzeli makarna nasıl yapılır merak ediyor ve sebzeli makarna tarifi arıyorsanız "sebzeli makarna tarifi, sebzeli makarna nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Sebzeli makarna tarifi
Sebzeli makarna malzemeleri
- 1 paket makarna (500 g)
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet kırmızı dolmalık biber
- 1 adet sarı dolmalık biber
- 3 adet yeşil biber
- 1 adet havuç
- Yarım çay bardağından biraz fazla soya sosu
- Tuz
- 6 yemek kaşığı sıvı yağ
- 7 su bardağı kaynar su
Sebzeli makarna yapılışı
Derin bir tencereye 7 su bardağı suyu ekleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Ocağın altın açın ve kaynamaya başlayınca 1 çay kaşığı tuz ilave edip 1 paket makarnayı ekleyin. Ortalama 8 - 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı bir süzgeç yardımıyla süzün. Ayrı bir tavada 6 yemek kaşığı sıvı yağ koyun ve halka halka doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayınca üzerine kırmızı, sarı ve yeşil biberleri ekleyin. Biberlerde kavrulunca ince uzun doğranmış havuçları ekleyin. Bütün hepsi piştiğinde son olarak soya sosunu üzerine dökün ve 1 - 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Makarnayı haşladığınız tencerenin içerisinde makarnayla sebzeleri birleştirin. Servis edebilirsiniz.
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