Yemek Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası

Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası

Yemek

Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası

Sebzeyle ile yapılan tarifleri seviyor ve bol bol sebze tüketiyorsanız sebzeli pizza tarifi tam size göre olacaktır. Sebze severler sebzeli pizza nasıl yapılır merak ediyor. Severek tüketeceğiniz sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

12 Aralık 2020, Cumartesi 13:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz sebzeli pizza tarifi, oldukça sağlıklı bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli pizza tarifi arıyor ya da sebzeli pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sebzeli pizza tarifi

Sebzeli pizza malzemeleri

Hamuru için:

  • 500 gram un
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için:

  • 100 gram kaşar
  • 1 adet kabak
  • 2 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber
  • Yarım kutu mısır konservesi
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 4 dal fesleğen

Sebzeli pizza yapılışı

Sütü ve suyu bir kasede karıştırıp içine mayayı ekleyin ve aktive olana kadar bekleyin. Un, şeker ve tuzu derin bir kasede karıştırın. Hazırladığınız mayalı suyu una ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streç filmle sardığınız hamuru 40 dakika kadar mayalandırın. Sosu için domatesleri ve sarımsağı robottan geçirin. Biraz zeytinyağı ilavesiyle tencereye aldığınız domates rendesini kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ardından salça, acı sos, kekik ve gerekirse çok az su ekleyip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Mayalanan hamuru güzelce unladığınız tezgahta elinizle çekiştirerek açın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hamuru tepsiye alın. Domates sosunu hamurların üzerine yayın. Kaşarı rendeleyip yarısını domates sosunun üzerine serpin. Kabak, soğan ve biberleri ince ince doğrayın. Tüm sebzeleri pizzanın üzerine düzgün bir biçimde yerleştirin. Mısırı ve ince kıyılmış fesleğeni de en üste yayın. Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan pizzayı fırına verin. 25 dakika fırınladığınız pizzayı çıkarıp üzerine kalan kaşarı serpin. 5 dakika daha pişirdiğiniz pizzayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.

İlgili Haberler
Bulgur tabanlı pizza nasıl yapılır? Bulgur tabanlı pizza tarifi, malzemeler, yapılışıPankek nasıl yapılır? Pankek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktaları


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastronomide dijital süreçler yeniden başlıyor
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şef İsmet Saz imzası ile yılbaşı akşamının yıldızları The Steeve'den!