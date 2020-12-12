Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası
Sebzeyle ile yapılan tarifleri seviyor ve bol bol sebze tüketiyorsanız sebzeli pizza tarifi tam size göre olacaktır. Sebze severler sebzeli pizza nasıl yapılır merak ediyor. Severek tüketeceğiniz sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...
12 Aralık 2020, Cumartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz sebzeli pizza tarifi, oldukça sağlıklı bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli pizza tarifi arıyor ya da sebzeli pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...
Sebzeli pizza tarifi
Sebzeli pizza malzemeleri
Hamuru için:
- 500 gram un
- 1 çay bardağı ılık su
- 1 çay bardağı ılık süt
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım paket yaş maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
- 2 adet domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı acı sos
- 1 tatlı kaşığı kekik
Üzeri için:
- 100 gram kaşar
- 1 adet kabak
- 2 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- Yarım kutu mısır konservesi
- 1 adet kırmızı soğan
- 4 dal fesleğen
Sütü ve suyu bir kasede karıştırıp içine mayayı ekleyin ve aktive olana kadar bekleyin. Un, şeker ve tuzu derin bir kasede karıştırın. Hazırladığınız mayalı suyu una ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streç filmle sardığınız hamuru 40 dakika kadar mayalandırın. Sosu için domatesleri ve sarımsağı robottan geçirin. Biraz zeytinyağı ilavesiyle tencereye aldığınız domates rendesini kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ardından salça, acı sos, kekik ve gerekirse çok az su ekleyip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Mayalanan hamuru güzelce unladığınız tezgahta elinizle çekiştirerek açın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hamuru tepsiye alın. Domates sosunu hamurların üzerine yayın. Kaşarı rendeleyip yarısını domates sosunun üzerine serpin. Kabak, soğan ve biberleri ince ince doğrayın. Tüm sebzeleri pizzanın üzerine düzgün bir biçimde yerleştirin. Mısırı ve ince kıyılmış fesleğeni de en üste yayın. Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan pizzayı fırına verin. 25 dakika fırınladığınız pizzayı çıkarıp üzerine kalan kaşarı serpin. 5 dakika daha pişirdiğiniz pizzayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.