7'den 70'e herkesin severek yiyeceği ve oldukça faydalı olan sebzeli somon balığı tarifi, enfes lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Peki, sebzeli somon balığı çorbası nasıl yapılır? Her derde deva sebzeli somon balığı çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SEBZELİ SOMON BALIĞI ÇORBASI TARİFİ

Sebzeli somon balığı çorbası malzemeler

2 adet somon dilimi veya fileto - Derisi alınmış

2 adet patates

3 adet havuç ufak ufak doğranmış

1 adet kereviz ufak ufak doğranmış

1 tutam kereviz yaprağı bütün kalsın

3 adet taze soğan ufak ufak doğranmış

2 diş sarımsak dövülmüş

2 adet defne yaprağı

1 tutam dereotu süslemek için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı sirke veya 4 yemek kaşığı beyaz şarap

1 çay kaşığı pul biber

10 adet tane karabiber

Tuz

SEBZELİ SOMON BALIĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Balıkları yıkayın ve tencereye yerleştirip üzerini geçecek kadar su doldurup 20 dakika kadar kaynatıp suyun içerisinden balıkları bir tabağa alın. Suyu dökmeyin.

Geniş bir tava içerisinde 4 yemek kaşığı zeytinyağında kereviz, havuç, taze soğanın beyaz kısımları, sarımsak, pul biber ile tane karabiberi 7-8 dakika kavurun.

Sebzeler biraz yumuşadıktan sonra balıkları haşladığını su içerisine alın. Patates, kereviz yaprakları, defne yaprağı ve sirkeyi de ilave edip su ilave edin ve 15 dakika haşlayın.

Daha önce ayırdığınız balıkları elinizle parçalayın. Varsa kılçıklarını ve derisini ayırın. Haşlanmakta olan sebze karışımının içerisine ilave edip tuzunu koyun ve 15 dakika daha haşlayın.

Çatal yardımı ilave sebzeleri kontrol edin. Sebzeler yumuşamışsa bütün halde bulunan kereviz yapraklarını tencereden alın, limon suyunu edip altını kapatın.

Dereotu ve taze soğan ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.



