SEC Başkanı konuşması 21 Eylül: Kripto paralar yükselecek mi?

SEC Başkanı konuşması, son zamanların en çok işlem gören yatırım araçlarından olan kripto para konusunda önemli ipuçları içeriyor. SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmediğini belirttiği konuşmasında aynı zamanda yatırımcıları korumanın önemini vurguladı. İşte, 21 Eylül SEC Başkanı konuşmasının detayları…

21 EYLÜL SEC BAŞKANI KONUŞMASI

KRİPTO PARALAR YÜKSELECEK Mİ?

SEC Başkanı Gary Gensler, merakla beklenen konuşmasını gerçekleştirdi ve kripto paralar konusunda önemli yorumlarda bulundu. Gensler, kripto para birimlerinin değerinin “dramatik bir şekilde düşebileceğini, dramatik bir şekilde yükselebileceğini” vurguladı. Gensler, kripto para birimi inovasyonunun “sistemin istikrarını baltalamamasının” önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Gary Gensler’in ifadelerinden dikkat çeken kısımlar şu şekildedir:

Kripto token’ları veya kripto paralar yüksek derecede spekülatif varlıklardır. Satoshi Nakamoto, finansı yeni teknolojiyle buluşturmak istedi. 7 yıl bu konuları MIT’de çalıştım. Ancak bu teknoloji, regülasyonlar olmadan ilerleyemez. Bence bu teknolojiyi, devlet politikalarıyla, halkın yararına olacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Biz de bu krizden sonra burada ABD’de çok daha güçlü bir piyasa oluşturduk. O güne göre çok daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak yine de bu, hiç etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu geniş anlatım bize önemli bir görev veriyor.

5-6 bin kripto paradan bahsediyoruz. Yatırım sözleşmeleri ya da tahvil şeklinde bazı platformlarda satılıyor. Ancak hem işlem platformlarına hem de kredi verme platformlarına regülasyonları uygulamamız lazım. SEC, 1930’larda menkul kıymetlerin ne olduğunu net şekilde ortaya koydu. 30-35 alt başlıkta bunlar anlatılıyor. 90’larda ise, dolandırıcılığı önlemek için, tanımlar daha da genişletildi. Bu geniş anlatım bize önemli bir görev veriyor. 5-6 bin token’dan bahsediyoruz. Yatırım sözleşmeleri ya da tahvil şeklinde bazı platformlarda satılıyor. Ancak hem işlem platformlarına hem de kredi verme platformlarına regülasyonları uygulamamız lazım.

GARY GENSLER: BAZI KRİPTO PARALAR MENKUL KIYMET

Menkul kıymetler sorunuyla ilgili olarak Gensler, “yatırım sözleşmesinin özelliklerine sahip” kripto tokenleri söz konusu olduğunda SEC’in “büyük bir yetkiye” sahip olduğunu söyledi. SEC Başkanı Gary Gensler açıklamalarının devamında, kripto para borsalarına da dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Siz paranızı bir platforma veya borsaya yatırıyorsunuz. Onlar da size belli bir kâr vadederek kripto paraları satıyor. Bu bir yatırım sözleşmesidir. Bazı kripto paralar menkul kıymet, bazıları emtia bazıları ise ikisi birden olabiliyor. Bu konularda özellikle Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ile koordineli şekilde gitmemiz gerekiyor.”

SEC BAŞKANI: SABİT KRİPTOLAR YANİ STABLECOİN’LERİ DÜZENLEYEBİLİRİZ!

SEC Başkanı, stablecoin’leri düzenleyebileceklerini vurguladı ve şunları ekledi:

Elimizde ciddi bir güç var. Kredi verme, staking platformları, yani bir kripto para verip karşılığında faiz aldığınız yerler, Kongre’nin de bize ettiği yardımla bu tarafı ve stablecoin’leri düzenleyebiliriz. Zaten Janet Louise Yellen ile birlikte bu konuda bir rapor hazırlıyoruz. Yeni teknolojiler, devlet kuralları altına girmeden yaşayamaz. Kongre’nin “Biz dolandırıcılığa karışmayalım. Ne yaparlarsa yapsınlar” diyeceğini hiç sanmıyorum. Dediğim gibi bu çok heyecan verici bir teknoloji bu yüzden yıllarca onu çalıştım. Ancak insanlar daha iyi bir emeklilik ya da bir sene sonra daha iyi bir tatil hayal ederken başlarına gelebilecek tehlikelerden de uzak tutulmalıdır.

Gary Gensler açıklamalarının devamında yine stablecoin’lere vurgu yaptı ve “şu anda poker tokenleri gibi” dedi. Gary Gensler, Bitcoin’e de değindi ve dijital, arzı sınırlı ve spekülatif bir değer saklama aracı olduğunu belirtti. Gensler, “Yatırımcı ve tüketicinin korunmasını sağlamalıyız; bizimki gibi bir kurum, SEC bunu yapar.” dedi. Vergi ve AML yasalarına uyumu sağlamak ve “sistemin istikrarını” korumak için kriptoyu kamu politikası çerçevesine sokmanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.