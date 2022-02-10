Türkiye Seccad Yeşil tutuklandı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme

Seccad Yeşil tutuklandı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme

Türkiye

Seccad Yeşil tutuklandı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Şubat 2022, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.



TUTUKLANDI

Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)

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