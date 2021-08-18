Seçim barajı yüzde 5’e iniyor

İşte Selvi'nin o yazısı:

Meclis tatilde ancak siyaset tatil yapmıyor.

AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi. Ancak nihai şeklinin verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin onayı gerekiyor.

İki lider mutabakata vardıktan sonra AK Parti ve MHP heyetleri ortak çalışma yaparak düzenlemeye son şeklini verecekler.

Birinci aşamada AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yaptı. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskelet ortaya çıktı.

İkinci aşamada ise geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.

LİDERLERE BİLGİ VERECEKLER

İkinci aşama dediğim nokta burası. Peki Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız’ın üzerinde çalışılmasında mutabık kaldıkları o iki madde ne? Onu aktaracağım ama önce yöntem hakkında bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli’ye mutabık kalınmayan iki madde hakkında bilgi verecek.

İKİ LİDERİN TALİMATI

Tabii bu sadece bir bilgilendirme olmayacak. Yazıcı ve Yıldız, aynı zamanda liderlerin talimatlarını alacaklar. Peki iki lider, “Hayır. Biz geri adım atmıyoruz. Ya bunu kabul ederler ya da etmezler” der mi? Hayır. Böyle bir beklenti yok. Erdoğan ile Bahçeli arasında böyle bir diyalog şekli yok. Cumhur İttifakı liderleri restleşmeyi değil, uzlaşma ve işbirliğini esas alan bir yönetim sergiliyorlar.

O nedenle Erdoğan ve Bahçeli’nin yüz yüze ya da telefonla yapacakları görüşme ile uzlaşmaya varılması bekleniyor. İki liderin mutabakatından sonra Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız başkanlığındaki heyet ortak çalışma yaparak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’na son şeklini verecekler.

GRUP KURMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Seçim Yasası’nda yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının yüzde 5’e mi yoksa yüzde 7’ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül’ün ürünü olan yüzde 10 seçim barajı tarihe karışacak.

İTTİFAKLARI ETKİLEYECEK

Seçim barajının yüzde 10 olması nedeniyle bazı partiler ittifak yaparak baraj engelini aşmayı planlıyordu. Ancak seçim barajı yüzde 5’e indirildiği takdirde oy oranı yüzde 5’in üzerinde olan partiler ittifaklara girip girmemeyi yeniden değerlendirecek.

Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması ve Meclis’te grubunun bulunması şartı aranıyordu. İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçerek grup kurması sağlanmıştı. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle bu zorunluluk kaldırılıyor.

İTTİFAK İÇİ BARAJ

İki madde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin onayından sonra ele alınacak. Peki bu iki madde ne?

MHP, ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5’e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor.

AK Parti ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok” demişti ama Bahçeli ısrarlı olduğu takdirde yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.

DARALTILMIŞ BÖLGE

AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde daraltılmış bölge konusunda bir sorun yaşanıyor. AK Parti daraltılmış seçim sistemine geçilmesini öneriyor ama MHP buna sıcak bakmıyor. AK Parti milletvekili sayısı 30’u aşan büyükşehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini öneriyor. MHP ise daraltılmış bölge seçim sistemine sıcak bakmıyor. Büyükşehirlerde seçim çevrelerinin 7 milletvekiline göre bölünmesini doğru bulmuyor. MHP, daraltılmış bölge seçim sisteminde milletvekili kaybedeceğini düşünerek, mevcut sistemin devamını istiyor.

NE OLACAK?

Ancak iki parti arasındaki sorun aşılmayacak gibi görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile uzlaşmaya varılmayan hiçbir değişikliğin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

AK Parti, MHP’nin daraltılmış seçim bölgesi konusundaki itirazını haksız bulmuyor. O nedenle ortada aşılmayacak bir sorun görünmüyor. AK Parti’deki yaklaşıma bakınca mevcut seçim sisteminin aynen devam edeceğini söyleyebiliriz.

DAR BÖLGE VAR MI?

AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde dar bölge seçim sistemi masaya gelmedi. MHP, dar bölgenin HDP’ye yarayacağını düşünüyor.

BAHÇELİ’NİN MİSYONU

Altındağ’da Suriyelilere yönelik saldırıları görünce bir kez daha Devlet Bahçeli’nin bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birinin ülkücü gençliği sokaktan çekmesi olduğunu düşündüm. Bahçeli, ülkücü gençliğin elinde silah değil, bilgisayar olması gerektiğini belirterek, Ülkü Ocaklarını sokaklardan çekmişti. Çünkü geçmişte sokakları karıştırmak isteyenler her zaman ülkücü gençlik üzerine hesaplar yapmışlardı. 80 öncesi sağ-sol çatışmasına bakınca başarısız oldukları söylenemezdi. Bu tür kararların ne denli isabetli olduğu kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Ülkemizdeki Suriyeliler ve Afganlar üzerinden Türk milliyetçiliği tandanslı tepkiler önplana çıkarılınca Bahçeli’nin tavrının ne denli önemli olduğu görülüyor. Altındağ’da Suriyelilerin ev ve işyerlerine yapılan saldırılarda ülkücü gençlik yer almadı. Çok da iyi yaptılar. Birilerinin Türkiye’yi karıştırma planlarına alet olmadılar. Ülkenin huzuruna, birlik ve beraberliğine büyük katkı yaptılar.