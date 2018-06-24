Seçim günü sağanak yağış seçmene zor anlar yaşattı

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sürerken, Kırklareli merkezde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağış Kırklareli’de öğleden sonra etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer bulmak için etrafa koşturmaya çalıştı. Oy kullanmak için dışarı çıkan bazı seçmenler hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan korunmak için, otobüs duraklarına, dükkan önlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.

İHA