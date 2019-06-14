Seçim hâkimleri hakkında inceleme

YSK, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin ardından, kanuna aykırı sandık görevlisi ataması yapan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu kişilerin hâkim olması nedeniyle suç duyurusu yazısı HSK’ye gönderilmişti.

HSK 1. Dairesi, YSK’nin suç duyurusu üzerine, ilçe seçim kurulu başkanı hâkimler hakkında inceleme başlattı. İddiaları araştırmak üzere görevlendirilen HSK müfettişlerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hâkimlerle ilgili karar verilecek. YSK’nın suç duyurusu dilekçesinde isim belirtilmediği, müfettişlerin araştırması sonucu, kanuna aykırı görevlendirme yapanların belirleneceği öğrenildi.

Bu arada, YSK tarafından, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun, “Hâkim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler” hükmü gereğince, ilçe seçim kurulu başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu dilekçesi de HSK’ye gönderilmişti. HSK, hâkimler dışındaki görevliler hakkındaki soruşturmaların genel hükümlere tabi olması nedeniyle bu kişilerle ilgili soruşturmaların İstanbul savcılıklarınca yürütülmesine karar verdi.

Milliyet