Dünya Seçim sonucunu protesto eden Trump destekçileri silahla sokağa indi

Seçim sonucunu protesto eden Trump destekçileri silahla sokağa indi

Dünya

Seçim sonucunu protesto eden Trump destekçileri silahla sokağa indi

ABD seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Biden'in galip çıkmasını protesto eden Trump taraftarları; Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplandı. Silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçim sonuçlarını protesto etti.

08 Kasım 2020, Pazar 09:19 Son Güncelleme:
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Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.

Atlanta Kongresinin önüne Biden destekçileri de toplanırken polis iki grubu ayırdı ve kentte herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

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Pennsylvania'nın Harrisburg kentinde de binlerce kişi toplanarak seçim sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler, oy sayımlarını durdurmak istediklerini, iddia edilen usülsüzlüklerin tespit edilmesini istedi.

Daha sonra gruba silahlı bir grup da katıldı.

Arizona'nın Phoenix kenti ile Teksasın Austin kentinde de kalabalık gruplar eyalet kongresinin önünde seçim sonuçlarını protesto etti.

Buralarda olay çıkmazken, Kuzey Dakota'nın Bismarck şehrinde karşı karşıya gelen Trump destekçileri ile Biden destekçileri arasında arbede yaşandı.

Oregon eyaletinin Salem kentinde bir araya gelen yüzlerce silahlı gösterici, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

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