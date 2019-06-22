23 Haziran yenilenen İstanbul seçimleri için vatandaşlar yarın saat 08.00'de oy vermeye başlayacak. Oy verme işleminin son bulma saati ise 17.00 olacak. Seçimler öncesi her zaman olduğu gibi seçim yasakları uygulanacak. Bu konuyu merak eden halk şimdi "Seçim yasakları ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?" sorusunu yöneltiyor.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamının da yayınlanmayacağı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"22 Haziran Cumartesi saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması, seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir."