Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi propaganda dönemi, dün akşam saat 18.00’de bitti ve yayın yasakları başladı. Peki, Seçim yasakları ne zaman bitiyor? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

Yenilenen seçime ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği dün saat 18.00’de sona erdi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10. günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü yani bugün 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00’den önce de kaldırabilecek.

RTÜK’TEN YAYINCI KURULUŞLARA UYARI

RTÜK tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla herhangi bir siyasi parti ya da adayın lehine veya aleyhinde vatandaşın oyunu etkileyebilecek şekilde yayın yapılması seçim yasakları kapsamındadır.

Benzer şekilde oy verme gününden önceki son yirmi dört saatte (22 Haziran 2019 Cumartesi, saat 00.00'dan itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanmayacaktır.

22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 18.00’de seçim propagandaları sona erecektir.

Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran 2019 Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp, oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca, yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.”

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.