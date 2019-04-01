Seçimsiz 4.5 yıl büyük fırsat

Türkiye, 24 Haziran 2018’deki ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ seçiminden sonra dün de yerel seçimler nedeniyle sandık başına gitti. İş dünyası bir süredir gündemi meşgul eden yerel seçimin ardından ekonomide daha iyi bir sürecin yaşanacağını düşünüyor. Seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan iş dünyası temsilcileri, bugünden itibaren Türkiye’nin ekonomik dönüşüm sürecine gireceğini söyledi.

SÜREKLİ BÜYÜME

Ekonominin temel dengelerinin yeterince sağlam olduğunu belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ülkemizin önünde yepyeni bir dönem var. Bu süreç yapısal reformlara odaklanmak için çok uygun. Sürecin çok iyi değerlendirileceğinden ve sonunda cari açık (döviz açığı) sorununu çözmüş, katma değeri yüksek üretim yapan, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir ülkeye dönüşeceğimizden şüphemiz yok” dedi.

DÜZLÜĞE ÇIKACAĞIZ

Son dönemde kredi imkanlarının arttığını ancak seçimden sonra da devam etmesinin büyüme performansı ve sanayici açısından çok önemli olduğunu belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı reform paketiyle ekonominin yakın zamanda düzlüğe çıkacağına inandıklarını söyledi. Özdebir, “Krizden çıkış yolu, ihracattır. Önümüzdeki kısa dönemde, iç talepte bir iyileşme olmayacak gibi gözüküyor” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Yeni dönemde öncelikle yıllardır bekleyen sorunların çözülmesinin önem taşıdığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi: “Her belediye, mutlaka şikayet hattı oluşturmalı ve gelen şikayetleri çözmeli. Otopark sorununa öncelik verilmeli. Yeni yapılan binalarda daire sayısına göre otopark alanı inşa edilmeli. Kentsel dönüşümde vatandaşımız mağdur olmamalı. Toplu ulaşım sistemleri geliştirilmeli.”

STRATEJİK ÖNEMİ YÜKSEK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi istikrar gücüyle ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı son derece önemli bir dönüşüm süreci yaşayacağını, bu dönemin, ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu gelecek vizyonu ışığında ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde planlanan tüm ekonomik reformların adım adım hayata geçeceği stratejik önemi yüksek bir süreç olacağını vurguladı.

ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Seçimlerden toplum olarak yorulduklarını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Ülkemizin yeteri kadar problemi sıkıntısı var, içeride ve dışarıda yeteri kadar düşman var. Siyasiler bir an evvel birbirini kucaklasınlar. Çünkü çalışma hayatının içerisinde bulunduğu sorunlar, toplumun içinde bulunduğu sorunlar çözüm bekliyor” dedi.

YENİ REFORM DÖNEMİ

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır. Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz. Yeni reform döneminde öncelikli hedefimiz, ekonomik sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek olmalıdır.”