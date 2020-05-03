Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci aşkı sona erdi

Seçkin Özdemir ile Sevda Erginci’nin ‘Sevgili Geçmiş’ dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Dizi çoktan tarih oldu. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı Seçkin Özdemir ile Sevda Erginci’nin 6 aylık ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı.

Sevda Erginci kimdir?

Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu.

2012 yılında Özgü Namal ve Ozan Güven'in başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı adlı dizi ile televizyon kariyerin başlayan Sevda Erginci, aynı yıl Osmanlı Devletinin son yıllarını konu alan Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Asıl çıkışını ise başrollerini Ece Uslu, Mesut Akusta ve Şerif Sezer'in paylaştığı Karagül dizisiyle yaptı, bu diz ardından bir gençlik dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer aldı. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.



