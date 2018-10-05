Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e 'beni affet' sürprizi!
Kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir'le anlaşmazlık yüzünden ilişkisini sonlandıran Seçkin Özdemir’den geri adım...
Seçkin Özdemir'in, eski sevgilisine gül jestleri yaparak kendini affettirmeye çalıştığı konuşuluyor.
SETE 100 ADET KIRMIZI GÜL
Demet Özdemir'le barışmak isteyen yakışıklı oyuncunun, eski aşkının rol aldığı ’Erkenci Kuş’ dizisinin setine 100 adet kırmızı gül gönderdiği iddia edildi.
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