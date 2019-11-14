Seçkin Piriler kavgalı olduğu Meral Kaplan ile 1 yıl sonra karşılaştı
1 yıl sonra karşılaşan Seçkin Piriler, Meral Kaplan ile aynı kareye girmemek için akla karayı seçti.
Seçkin Piriler ile Meral Kaplan’ın 20 yıllık dostluğu Ağustos 2018’de noktalanmıştı. İkili, Bodrum Gündoğan’da saç saça, baş başa birbirine girmişti. Meral Kaplan’ın tokat atıp çatalla üzerine yürüdüğü Seçkin Piriler’in imdadına komşuları yetişmişti.
Birbirlerine selam vermediler
Bir yıldır görüşmeyen eski kankalar önceki gün Hazar Ergüçlü’nün marka yüzü olduğu Flormar’ın davetindeydi. Seçkin Piriler ile Meral Kaplan birbirlerine selam vermedi, görmezden geldi.
Meral Kaplan geceye Fatoş Kabasakal ile katıldı.
Dilan Çiçek Deniz tüm bakışları üzerinde topladı
Partinin en çok dikkat çeken diğer ismi Dilan Çiçek Deniz oldu. Genç oyuncu göğüs dekolteli kıyafeti ile tüm bakışları üzerinde topladı.
Hazar Ergüçlü: Hayatımızdan memnunuz
Hazar Ergüçlü 2 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile nikah masasına oturacağına dair iddialara gülerek, “Bu dedikoduyu kim çıkardı bilmiyorum ama evlilik planı yok. Hayatımızdan memnunuz. Böyle bir karar alırsak da zaten saklamam” yanıtını verdi.
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