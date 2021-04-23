Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu arasındaki boşanma davası bitti. Mahkeme, çifti boşayıp 6 yaşındaki kızları Ela’nın velayetini babaya verdi. Meral Kaplan, 200 bin lira tazminata da mahkum edildi. Duruşma sonrası bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Seçkin Piriler’in evini basan Kaplan, “Senin yüzünden kızımı kaybettim. Şimdi mutlu musun?” diye bağırdı. Kaplan, Seçkin Piriler’in tüm WhatsApp yazışmalarını eski eşine verdiğini iddia ediyor.Seçkin Piriler, Erhan Kanioğlu’yla boşanma davası sona eren ve 6 yaşındaki kızları Eda’nın velayetini kaybeden Meral Kaplan’ın, evini basmasından sonra dava açmaya hazırlanıyor.

'KAPIMA DAYANDI'

Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu söyleyen model, “Bir kadınla beraber kapıma dayandı. Sürekli bana iftira atıyor” diye konuştu. Kaplan’ın boşandığı eşi Erhan Kanioğlu’yla hiçbir şekilde konuşmadığını da sözlerine ekleyen Piriler, “Şimdiye kadar sustum, artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Birinin bu kadını götürüp, tedavi ettirmesi lazım. Bir anne olarak durumunu anlıyorum. Ben Kanioğlu’na iddia ettiği gibi mesajları atmadım” açıklamasını yaptı.

'ÇOCUĞUM DOĞDUĞUNDAN BERİ MAHKEMELERDEYİM'

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım" demişti.

Gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, “6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski eşi Kaan Tangöze'nin hediye olarak aldığı Bodrum-Gündoğan'daki evinde oyuncu arkadaşı Meral Kaplan'la tatil yapan sunucu Seçkin Piriler, arkadaşının eleştirilerine tahammül edemeyip kavga ettiği iddia edilmişti.

Piriler, "Meral Kaplan'la yaşanan olayda tek üzüldüğüm şey çocuklarımın önünde olması ve benim evimde olması. Çocuklarıma ve komşularıma rezil oldum. Günlerce evden çıkamadım. İki tane mutlu çocuk yetiştirmek istiyorum" demişti.

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu, 2011’de nikah masasına oturmuştu. 2015’te de kızları Eda dünyaya gelmişti.



