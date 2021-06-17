Seçkin Piriler, Kaan Tangöze’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile Bodrum sezonunu 28 Mayıs’ta açtı. Tatil devam ediyor. Eski manken dün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla, takipçilerinin gözlerini bozdu!

Bu karenin altına “Yüksek bel şort giyersen, mayokini görünmez olur” yazdı. Mayokininin üst kısmı da merak konusu oldu.







