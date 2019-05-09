Seçkin Piriler ifadesinde evlilikleri boyunca eski eşinden birçok kez fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ama Kaan Tangöze’nin kariyeri lekelenmesin diye hep sustuğunu belirtip ekledi:

'DAHA ÖNCE DE BENİ DÖVDÜ ROCK STAR DİYE SUSTUM'

“Kaan’ın normal bir kafada olduğunu düşünmüyorum. Tüm bunları yaparken sanki uyarıcı bir maddenin etkisi altındaydı. Evliliğimiz boyunca birçok kez şiddet gördüm. Kaan rock star olduğu için kariyeri lekelenmesin diye sustum."

'ŞANTAJ YAPTI, HAKARET ETTİ'

İşte Seçkin Piriler’in ifadesi:

“Kaan Tangöze oğlumu okuldan alıp yaşadığım eve getirdi. Arkadaşım Zeynep Su Pehlivan da vardı. İçeri girmemesini söyledim, yine de girdi. Bana ‘Kıvılcım’a açtığın davayı geri çek. Yoksa seninle mesajlaşmalarımızı yayınlar, tüm konuşmalarımızı ifşa ederim’ diyerek bana şantaj yaptı. Ben de kendisine evi derhal terk etmesini söyledim. Kaan ‘Bu ev benim, yediğin yemek bile benim paramla alınıyor’ diyerek ağır hakaretler etti.”

'VURMA DİYE YALVARDIM'

“Tam arkamı döndüğüm sırada sırtıma tekme, ardından yumruk attı. O sırada arkadaşım Zeynep araya girdi. Ona da vurmaya başladı. İki oğlum tüm olan biteni gördü. ‘Yüzüme vurma’ diye yalvarmaya başladım. Kaan evden çıkıp gitti. Sonra apartman kapısının önünde durup balkonda olan oğullarıma şöyle seslendi: ‘Kimde kalmak istersiniz; annenizde mi yoksa bende mi?’ Çocukları ağlayarak içeri çektim.”

'ASIL BEN ŞİDDET GÖRDÜM'

Kaan Tangöze dün sabah eski eşi Seçkin Piriler’in iddialarını yalanladı, “bu iftira karşısında ben de kendisi hakkında hukuki süreç başlatıyorum” açıklamasını yaptı. Piriler’in şikayeti üzerine dün akşam da ifadesine başvurmak üzere Etiler’de ki Beşiktaş büro Amirliği’ne çağrılan Tangöze çıkışta şunları söyledi:

“Şiddet uygulamadım, şiddet gördüm. ben de şikayetçi oldum. her şey ortaya çıkacak. Çocuklarım için bunlara katlanıyorum.”

NELER OLMUŞTU?

■ Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze’nin 2018’de evlendiği Kıvılcım Ural’a hakaret davası açmıştı.

■ Yuvasını yıkmakla suçladığı Kıvılcım Ural’ın kendisine ve iki çocuğuna 6 ay boyunca yaklaşmaması için mahkemeden karar aldırmıştı.

■ Kaan Tangöze’ye, Ortaköy’deki evin yüzde 50’sini üzerine yapmadığı için dava açmıştı.

■ Kaan Tangöze de 3 bin liralık yoksulluk nafakasının iptalini istemişti.

POSTA/Ali Keser