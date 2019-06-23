Seçmen Bilgi Kağıdı olmayan oy kullanabilir

Seçmen bilgi kağıdını bir şekilde kaybeden vatandaşlar, YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık bilgisini kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli.

KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

Seçmenlerin oy kullanması için gerekli belgeler YSK tarafından belirleniyor, buna göre; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart.

Geçerli bir kimlik belgesi olmayan seçmenlere oy kullandırılmayacak.