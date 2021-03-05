Çocukluk Seçtiğiniz spor çocuğu tüketmemeli

Seçtiğiniz spor çocuğu tüketmemeli

Çocukluk

Seçtiğiniz spor çocuğu tüketmemeli

Pediatrik Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şenol Bekmez anlatıyor. Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

05 Mart 2021, Cuma 13:00 Son Güncelleme:
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EĞITICI VE EĞLENCELI OLMALI

Her çocuğun fiziksel ve karakter özellikleri farklıdır. Bu nedenle spor seçiminde çocuğun yaşı, vücut özellikleri ve kişiliği dikkate alınmalı. Çocukluk çağında yarışmacı sporlar son yıllarda çok popüler hale geldi. Fakat stresli ve ne pahasına olursa olsun kazanmanın hedeflendiği bu yarışmacı yaklaşım, çocukları sağlıksız bir ortama maruz bırakabilir. Evet, spor çocukların psikolojik, fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli fakat kesinlikle çocuğu ve aileyi tüketen bir aktivite haline gelmemeli. Spor, çocuk için eğlenceli ve eğitici olmalı.

 5 YAŞ ALTINDAKI ÇOCUKLAR

Bu gruptaki çocuklar sınırsız bir enerjiye sahiptir. Koşmaya, zıplamaya ve oyun oynamaya bayılırlar. Ancak bu yaş grubundaki çocuklarda el-göz koordinasyonu ve kurallara uyum henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle kaba motor becerileri geliştiren, karmaşık kuralları olmayan ve zaman kısıtlaması olmayan sporlar seçilmeli. Jimnastik, yüzme ve bisiklet sürme bu açıdan mükemmel sporlardır. Bu yaş grubunda yapılan aktiviteler gelecekte seçilecek spor dalı için temel oluşturur.

5-12 YAŞ ARASI 

Bu gruptaki çocuklarda çok zorlayıcı, yaşına ve becerilerine uygun olmayan bir aktiviteden uzak durun. Aksi takdirde çocuk sıkılabilir, ilgisini kaybedebilir. Basketbol, voleybol, futbol gibi takım sporları uygundur. Daha içe dönük ve takım sporlarından hoşlanmayan çocuklar için atletizm, tenis, dövüş sporları, golf, at binme gibi bireysel spor dalları seçilebilir.


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