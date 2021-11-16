SED yardımı ne zaman yatacak? Kasım ayında yardım yatan iller hangileri? SED kimlere verilir?
Çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere verilen SED yardımı Kasım ayı ödemeleri için vatandaşların gözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, SED kimlere verilir? İşte ayrıntılar…
16 Kasım 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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SED yardımı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda Kasım ayı SED yardımı yatan iller pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sadece maddi destek değil, psiko-sosyal destek de sağlayan SED yardımını ise sadece belirli şartları karşılayan kişiler alabiliyor…
SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine ödenmeye başlıyor. Ancak Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. SED Kasım ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
SED YARDIMI NEDİR?
SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek düzeye gelene kadar, ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal destektir.
Yani SED yardımı sadece ekonomik değil çocuklara verilen psiko-sosyal desteği de ifade ediyor.
SED yardımı; kendi içinde süreli ekonomik destek ve geçici ekonomik destek olarak ikiye ayrılıyor.
Süreli ekonomik destek belirli bir süre için her ay yapılırken, geçici ekonomik destek ise yılda bir veya iki defa yapılıyor.
Çocukların beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması ve ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları için sağlanan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmeti de sağlıyor.
SED yardımı kapsamında verilen, psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetinde çocuklar, iş ve meslek edinebilmeleri için İş-Kur’a veya meslek kurslarına yönlendiriliyor.
Bununla birlikte çocuklara; aile içi sorunların çözümlenmesi, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri gibi konularda da psiko-sosyal destek sağlanıyor.
SED yardımı kapsamında gerekli durumlarda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti almaları konusunda çocuklara tavsiye edilebiliyor.
SED KİMLERE VERİLİR?
- Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
- Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar
- Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler
- Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler
- Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları
- Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocuklar ile tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
- Tüm bu kapsamda, SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.