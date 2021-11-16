SED yardımı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda Kasım ayı SED yardımı yatan iller pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sadece maddi destek değil, psiko-sosyal destek de sağlayan SED yardımını ise sadece belirli şartları karşılayan kişiler alabiliyor…

SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine ödenmeye başlıyor. Ancak Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. SED Kasım ayı ödemelerine ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

SED YARDIMI NEDİR?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek düzeye gelene kadar, ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal destektir.

Yani SED yardımı sadece ekonomik değil çocuklara verilen psiko-sosyal desteği de ifade ediyor.

SED yardımı; kendi içinde süreli ekonomik destek ve geçici ekonomik destek olarak ikiye ayrılıyor.

Süreli ekonomik destek belirli bir süre için her ay yapılırken, geçici ekonomik destek ise yılda bir veya iki defa yapılıyor.

Çocukların beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması ve ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları için sağlanan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmeti de sağlıyor.

SED yardımı kapsamında verilen, psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetinde çocuklar, iş ve meslek edinebilmeleri için İş-Kur’a veya meslek kurslarına yönlendiriliyor.

Bununla birlikte çocuklara; aile içi sorunların çözümlenmesi, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri gibi konularda da psiko-sosyal destek sağlanıyor.

SED yardımı kapsamında gerekli durumlarda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti almaları konusunda çocuklara tavsiye edilebiliyor.

SED KİMLERE VERİLİR?