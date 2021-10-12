İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı veriliyor. SED yardımı sadece maddi destekle kalmayıp, psiko-sosyal destek de sağlıyor. Ön başvurular ise e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. İşte, SED yardımı hakkında merak edilen detaylar ve e-devlet SED yardımı başvuru ekranı…

SED YARDIMI NEDİR?

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek düzeye gelene kadar, ailelere yapılan ekonomik ve psiko-sosyal destektir.

Yani SED yardımı sadece ekonomik değil çocuklara verilen psiko-sosyal desteği de ifade ediyor.

SED yardımı; kendi içinde süreli ekonomik destek ve geçici ekonomik destek olarak ikiye ayrılıyor.

Süreli ekonomik destek belirli bir süre için her ay yapılırken, geçici ekonomik destek ise yılda bir veya iki defa yapılıyor.

Çocukların beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması ve ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları için sağlanan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmeti de sağlıyor.

SED yardımı kapsamında verilen, psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetinde çocuklar, iş ve meslek edinebilmeleri için İş-Kur’a veya meslek kurslarına yönlendiriliyor.

Bununla birlikte çocuklara; aile içi sorunların çözümlenmesi, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri gibi konularda da psiko-sosyal destek sağlanıyor.

SED yardımı kapsamında gerekli durumlarda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti almaları konusunda çocuklara tavsiye edilebiliyor.

SED YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocuklar ile tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.

Tüm bu kapsamda, SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımı başvurusu için aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceği gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de başvuru yapabiliyor.

Anne ve babalar e-devlet üzerinden de SED yardımına başvurabiliyorlar. Ancak e-devlet üzerinden yapılan başvurular, ön başvuru olarak kabul ediliyor. Ön başvurusu kabul edilen kişilerin daha sonra gerekli belgelerle birlikte başvuru adreslerine gitmeleri gerekiyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN SED YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMI BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Başvuru dilekçesi

Çocuğa ait öğrenci belgesi

Sağlık raporu

Çocuğa ait T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Çocuğa ait İş-Kur ya da meslek kurslarına yapılan başvurulara dair belgeler

İkametgâh belgesi

Gelir belgesi

Fakirlik belgesi

SED yardımı başvurusu sırasında baba veya anneden istenilen belgeler; anne veya babanın özel durumuna göre değişebiliyor.