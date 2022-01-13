SED yardımı yattı mı? 2022 SED yardımı ne kadar oldu?

Bakan Yanık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de 142 bin çocuk SED yardımından yararlanıyor. Çocukların sadece maddi açıdan değil sosyal açıdan da desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen SED yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından 2022 yılı için SED yardımına da zam yapıldı…

SED YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 Ocak ayı SED yardımı ödemelerinin 13 Ocak Perşembe günü itibariyle başladığını kaydetti. Ödemeler 15 Ocak’a kadar devam edecek.

2022 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakan Yanık 2022 yılı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED yardımı) miktarının 1259 TL’den 1611 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

İşte Bakan Yanık’ın SED yardımı açıklaması;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını bildirdi. Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti.

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.”







